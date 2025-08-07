Тихий оптимизм: о чем на самом деле говорят результаты продаж новых авто за июль

Пресс-релиз Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по результатам продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле позитивен: рынок начал подавать признаки жизни и даже пару раз покушал. Но сможет ли встать и нужны ли ему костыли? Подробнее о том, как невидимая рука отрасли оказалась рукой государства — на портале «АвтоВзгляд».

Невероятно, но факт: прогноз Алексея Калицева, председателя Комитета автопроизводителей, датированный еще январем, оказался точным. Первый месяц второго полугодия показал первые же положительные изменения на рынке и продемонстрировал рост относительно июня 2025-го на 34%. Какие гадалки назвали господину Калицеву еще зимой точную дату, когда многострадальные отечественные автодилеры снова начнут продавать машины, нам не известно. Однако информация точна: рынок приподнялся из ямы. Дело за малым — определить причинно-следственную связь и масштабировать кейс.

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле 2025 года составили 123 786 штук. Такая бы цифра да каждый месяц — и был бы результат в целом успешного 2024-го, но все иначе. Спрос падает и продолжает падать — для сравнения: в июле 2023-го дилеры пристроили более 136 тысяч машин, то есть на 10% больше. Но и тут аналитики находят поводы для оптимизма: по сравнению с июнем 2025-го показатель вырос на треть. Месяц назад итог был 90 тысяч машин.

Фото: globallookpress.com

Причины разворота россиян к дилерским центрам тоже названы: друг на друга наслоились и феноменальные скидки, и снижение ключевой ставки, и госпрограммы. Иными словами, два из трех названных аргументов, позволивших показать пока лишь тактический результат — дело рук государства. Сами по себе «коммерческие предложения от игроков рынка» плодов не приносили.

Эффективные менеджеры, как известно, очень эффективны, пока все работает. А когда надо творить волшебство и изобретать велосипед, их дипломы отчего-то превращаются в тыкву. Можно ли в такой парадигме говорить о рыночных отношениях? С очень большой натяжкой: сам по себе, без участия тяжелой государевой длани, рынок падал и упал до сокращения рабочей недели, снижения зарплат и прочих прелестей, постигших отечественных и не только управленцев на автозаводах. Следующий шаг — остановка конвейера и роспуск работников по домам, картошку копать.

Будем откровенны: позитив, которым пропитан отчет АЕБ, очень синтетический, на грани психологии и мотивации. Многое станет действительно понятно в сентябре, когда опубликуют августовские результаты. Смогут ли удержать продажи, продлят ли все те же программы на осень, что будет с ключевой ставкой? Пойдет вниз или остановится? Никто в повышение не верит, но ведь оно возможно: пути Эльвиры Набиуллиной неисповедимы.

Пока же можно со всей уверенностью говорить лишь о двух эпизодах: Алексей Калицев либо пророк, либо знал о планах по снижению ключевой ставки в июле, а также о том, что продажи новых автомобилей прямо связаны с кредитными инструментами. Нет кредитов — нет покупателей.