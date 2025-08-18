Гибридный внедорожник M-Hero M817 поступил в продажу

Новейший M-Hero M817 от Dongfeng предлагается покупателям в Китае в двух версиях, стартовая цена модели — 319 900 юаней (примерно 3,55 млн рублей). Гибридный внедорожник способен проехать без дозаправки до 1300 км.

Правда, пока только в Китае

Дизайн M817 выполнен в стиле старшей модели M917. Концепция Soul Aesthetics 2.0 подразумевает угловатые формы, крестообразные фары и трапециевидную решетку радиатора с наклоном. Кузов выглядит попроще за счет обычных дверных ручек и меньшего числа декоративных элементов. На крыше установлен лидар, необходимый для работы системы автономного вождения.

Габариты дебютанта — 5100 x 1998 x 1899 мм, колесная база — 3005 мм. M-Hero M817 построен на платформе Tianyuan, разработанной Dongfeng совместно с Huawei. Вместимость багажника варьируется от 828 до 2112 литров, сообщает портал «Китайские автомобили».

Гибридная силовая установка включает два электромотора, 1,5-литровый турбодвигатель (197 л.с.) и 2-ступенчатую трансмиссию DHT. Суммарная мощность — 687 л.с., разгон до сотни занимает 5,2 секунды. Батарея емкостью 31,7 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге в 140 км (по китайскому циклу CLTC). Быстрая зарядка (30-80%) занимает 15 минут, полная — 4,5 часа.

В России пока доступна только старшая модель M-Hero — та, что с индексом M917. Однако, как сообщалось ранее, в дальнейшем линейка бренда может в нашей стране расширится за счет дебютировавшего M817. Официальным дистрибьютором марки в РФ является компания «Моторинвест».