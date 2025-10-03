Эксперт Трушкова назвала самые надежные дизельные автомобили в России

Genesis GV70 оказался настоящим чемпионом по надежности среди автомобилей, оборудованных дизельными двигателями — хозяева таких кроссоверов обращаются в сервис с неисправностями всего в 2% от всех заездов на СТО. Немного отстает от него другой «кореец» — Hyundai Staria. Его показатель — 3%.

Такими данными с «Российской газетой» поделилась директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Третью строчку в списке самых надежных «дизелей» занял другой Genesis, модель GV80. У него тоже 3%, но по количеству машин в выборке он все же уступил «Старии». На четвертом месте расположился Audi Q8 с 4%. А замыкает пятерку лидеров кроссовер BMW X7 с 5%.

Также неплохо себя проявили BMW X2, Toyota Fortuner и Hyundai Palisade. Каждая из этих моделей требовала визита в сервис из-за поломкок примерно в 6% случаев. Что же касается аутсайдеров, то главными признали Dodge Journey и Toyota Corolla. У последней показатель очень высокий — 88% заездов дизельных седанов на СТО были связаны именно с неисправностями. В целом же средняя цифра по сегменту «тяжелого топлива» — 16%.

— Представленные данные были получены в результате оценки каждого автомобиля по более чем 100 идентичным критериям, что обеспечивает объективность выводов независимо от цены или технических характеристик машины, — подытожил эксперт.