Авторынок России ожил? Ну и земля ему пухом

Впервые с января этого года отечественный автомобильный рынок вроде как продемонстрировал положительную динамику. За неделю с 13 по 19 октября было продано 34 030 новых легковых авто, что на 6% больше, чем годом ранее. Портал «АвтоВзгляд» понимает всеобщую радость от духоподъемного известия, однако сам торжествовать не спешит.

Согласно данным агентства «Автостат» 42-я неделя оказалась весьма результативной, поскольку превышение прошлогодних продаж последний раз отмечалось только на 3-й неделе — тогда оно составило 13%. Правда, до рекорда этого года в 41 300 реализованных легковушек дотянуть не удалось, но почему бы не порадоваться тому, что есть?

ЗАКОН МЭРФИ

Аналитики обратили внимание на то, что четвертую неделю подряд объемы продаж новых легковых ТС превышают 30 000 штук. Теоретически это позволяет надеяться на то, что в следующем году отечественный авторынок, наконец, выберется из пропасти и сможет подрасти до минимально приемлемого объема в 1,5 млн легковушек. Впрочем, директор «Автостата» Сергей Целиков благоразумно оговаривается, что оптимистичный сценарий зависит от многих факторов — в том числе, от геополитической стабильности.

Конечно, было бы куда приятнее думать о хорошем и надеяться на лучшее, чем подходить к оценке любой ситуации с изначальным скепсисом. Однако в случае с российской автомобильной отраслью второй путь куда надежнее. Закон Мерфи гласит: «Если неприятность может случиться, она случается». И в нашем автопроме он срабатывает неукоснительно.

Фото: Petrov Sergey/globallookpress.com

Поэтому стоит сразу поставить под сомнение реальность главного условия, на котором базируется благоприятный прогноз. Ожидать в следующем году геополитической стабильности вряд ли стоит, поскольку к ней не готовы как минимум европейцы. Даже если предположить невозможное — скорую отмену санкций и возвращение в Россию мировых автобрендов, то процесс этот долог и сложен. «Убегантам» придется не только восстанавливать разрушенные собственными руками хозяйственные связи, но и платить компенсацию за свое непорядочное и неконструктивное поведение, которую мы обязательно потребуем.

ДОПИНГ СТАНЕТ ТОРМОЗОМ

К сожалению, всевозможные рестрикции со стороны западных стран в ближайшем будущем сохранятся. А одними «китайцами», как это ни прискорбно, сыт не будешь. Тем более, что они тоже ребята себе на уме и не особо рвутся по серьезному впрягаться в решение наших проблем и подставляться под вторичные санкции.

Рост продаж, случившийся в последние недели, вызван неиллюзорной угрозой повышения утильсбора, которая и подстегнула покупателей к активным действиям. Но даже под таким серьезным давлением продажи легковушек в сентябре оказались га 19% ниже, чем в том же месяце 2024 года, а результат за 9 месяцев еще хуже — минус 22%.

Более того, подвешенный над потенциальными автовладельцами дамоклов меч долго допингом работать не будет и после вступления закона в силу превратится в тормоз. Кроме как на китайцев и АВТОВАЗ нам надеяться пока что не на кого. Структура продаж прошедшей недели по маркам демонстрирует это с предельной ясностью.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

Первое место, естественно, занимает LADA, реализовавшая 6883 автомобиля, что позволило отечественному производителю занять 20% рынка. Совсем немного ему уступил Haval, продавший 5372 машины. Далее плотной группой, но уже с отрывом следуют бренды Geely, которому отдали предпочтение 2787 покупателей, а также Belgee и Tenet, продукция которых разошлась соответственно тиражом 2010 и 1760 экземпляров.

ПРИНЯЛ ЛЕКАРСТВО И УМЕР

Действия руководства отрасли наводят на мысль, что оно не питает особых надежд на способность АВТОВАЗа научиться когда-нибудь делать конкурентоспособный продукт. Поэтому все усилия автоначальства сводятся к тому, чтобы поставить единственного крупного отечественного производителя в заведомо выигрышное положение относительно китайских брендов — в том числе путем создания на их пути искусственных препон в виде утильсбора и пр.

Оборотная сторона той же стратегии — попытки заставить китайцев открыть в России свои производства, чему те в большинстве своем с успехом сопротивляются. Даже те, кто решился построить в нашей стране заводы, ни в коем разе не собираются делиться своими технологическими секретами.

Фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

Результат совместных усилий Минпромторга, Минэкономразвития и Банка России налицо. Прайсы на автомобили растут невиданными темпами. «Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в сентябре составила 3,34 млн рублей. По отношению к августу она выросла на 4%. Изменение к сентябрю 2024 года +6%», — пишет Сергей Целиков.

По данным «Автостата» этот показатель с 2022 года подскочил на 40%. При всем при этом покупательная способность населения в лучшем случае осталась на прежнем уровне, и уж точно не выросла теми же темпами, что и цены. И очень не хотелось, чтобы российская автоотрасль последовала вслед за сентенцией, двести лет назад вписанной по-английски в дамский альбом Вильгельмом Кюхельбекером: «Я чувствовал себя хорошо, мог бы чувствовать себя еще лучше, принял лекарство и умер».