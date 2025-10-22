На обновленный внедорожник Tank 400 открыли предзаказы в Китае

В ходе обновления рамного Tank 400 основные перемены коснулись силовой установки — теперь можно рассчитывать на отдачу в районе 900 л.с. Снаружи «проходимец» освежился минимально, над интерьером китайские производители поколдовали основательнее. В пересчете на рубли базовая версия оценивается на родине в 3,55 млн.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», после рестайлинга базовый Tank 400 по-прежнему приводит в движение гибридная система Hi4-T, построенная вокруг ДВС объемом 2,0 л., но мощность выросла до 422 л.с. Следующая модификация получила имя Hi4-Z, она предназначена для города и развивает 864 л.с., покоряя первую «сотню» за 4,3 секунды. Преимущество не только в «лошадях», но и в емкости тяговой батареи — 59,05 кВт·ч против изначальных 37,1. В итоге запас хода на электричестве увеличивается почти вдвое, составляя две сотни километров.

Снаружи обновленную версию можно узнать по измененному рисунку радиаторной решетки, форме переднего бампера и противотуманным фарам. В палитру цветов окраски кузова добавился пурпурный оттенок. Габариты внедорожника — 4964х1970х1905 мм.

В салоне «четырехсотый» обзавелся 15,6-дюймовым центральным тачскрином с более «правильными» пропорциями и цифровой панелью приборов, на ветровое стекло выводится проекция. За рулевое колесо перебрался селектор коробки передач, освободив место для большего количества физических кнопок. Водителю помогает набор ассистентов Coffee Pilot Ultra, работающий в связке с лидаром. Предусмотрен голосовой помощник с искусственным интеллектом, способный понимать даже нечеткие команды.

