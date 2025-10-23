Доля дизельных машин на авторынке России опустилась до 1,5%

В начале осени текущего года на российском рынке новых автомобилей доля легковушек, питающихся дизельным топливом, составила всего лишь 1,5%. Более 95% уверенно отвоевали бензиновые машины.

Сегмент крайне мал не только в нашей стране

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в то же время на электромобили в нашей стране приходится менее 1% рынка, а подключаемые гибриды стремятся к 3%.

Эксперт обратил внимание, что более трех лет назад россияне активнее приобретали легковушки, питающиеся соляркой. В частности, до 2022 года у нас насчитывалось около 8% таких машин.

Согласно данным GlobalData, доля дизельных легковых автомобилей в Европе впервые опустилась ниже 10%. Тренд на снижение наблюдается уже достаточно давно. Как правило, водители отказываются от двигателей на солярке из-за перехода на гибридные модели и электрокары.

На сегодняшний день немцы любят дизельные машины больше других европейцев, на Германию приходится 17,3%. А минимальный спрос — то есть 0,2% — отмечается в Нидерландах.