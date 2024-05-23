В каких случаях без заливки присадки в бак дизельного авто можно угробить мотор

Современные дизельные движки, как известно, требуют высокого качества топлива. Его несоответствие стандартам может привести к серьезным проблемам в работе силового агрегата. Учитывая, что качество солярки на наших АЗС еще крайне далеко от идеала, многие владельцы дизельных машин часто добавляют в нее специальные добавки, улучшающие параметры данного типа горючего. Но, увы, не всегда удачно. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в особенностях таких препаратов.

Почему качество солярки на АЗС часто приходится улучшать своими силами

Как отмечают специалисты по ремонту автомобильных дизелей, причиной многих дефектов у них часто становится использование тяжелого топлива с плохими смазывающими свойствами. Что провоцирует преждевременный износ плунжерных пар топливного насоса высокого давления (ТНВД) и других компонентов системы питания.

Негативные последствия могут проявляться в увеличении шумности двигателя, появлении громких стуков, снижении мощности, росту токсичности выхлопных газов и повышенном расходе топлива. К слову, аналогичные симптомы могут возникнуть, если горючее имеет низкое цетановое число, что также влияет на эффективность работы двигателя.

Немало проблем доставляет и попавшая в бак вода. Если соляра содержит влагу и к тому же не соответствует температурным требованиям, то в холодное время года она может попросту замерзнуть в трубопроводах или узлах ТНВД, что увеличивает риск серьезных повреждений топливной системы. После чего приходится делать капремонт мотора.

Фото mungfali.com

Чтобы избежать этих проблем, существуют различные топливные добавки, улучшающие качество дизельного горючего. Однако, как показывает практика, использование нескольких различных добавок доставляет водителю массу неудобств. Поэтому со временем на рынке появились многофункциональные составы комплексного действия, объединяющие свойства нескольких препаратов.

Такие мульти-присадки способны заменить несколько специализированных добавок. В первую очередь, они выполняют роль очистителя топливной системы. Ее засорение, утверждают специалисты, является одной из основных причин ухудшения характеристик дизельного мотора, что особенно ярко проявляется при использовании некачественного топлива в холодное время года. А многофункциональные присадки эффективно очищают форсунки ТНВД и удаляют отложения на плунжерных парах, но не только.

Благодаря особым компонентам, они также смазывают форсунки, топливный насос и, попутно, надежно «связывают» влагу в топливном баке. Это улучшает антикоррозионные свойства солярки и защищает детали ТНВД от ржавчины.

Фото портала АвтоВзгляд.

Кроме того, большинство современных мульти-присадок содержит компоненты, повышающие цетановое число дизтоплива.

Это улучшает процесс его воспламенения и облегчает запуск холодного двигателя. Как можно заметить, подобные препараты нацелены на то, чтобы максимально нейтрализовать те недостатки, которыми частенько грешит отечественная соляра.

Правда, отмечают эксперты, при всех достоинствах препаратов комплексного действия они могут существенно различаться между собой по своей эффективности. Этот факт подтверждают и сравнительные исследования, которые неоднократно проводил портал «АвтоВзгляд» (фото выше).

Иными словами, выбирая для своей машины ту или иную дизельную мульти-присадку, ориентируйтесь не только на описание ее химических или физических свойств, но и на результаты реальных практических испытаний продукта. Такой подход позволит грамотно подобрать нужную топливную добавку.