На рынок Китая вышла новейшая версия кроссовера Lynk & Co 09

Кроссовер Lynk & Co 09 с «мягким» гибридом, причисленный к 2026 модельному году, начали продавать в Китае. В пересчете на наши деньги за новинку просят 2,75-2,85 млн рублей.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». Посвежевшая полноприводная «девятка» от Lynk & Co «вооружена» двухлитровым традиционным ДВС и стартером-генератором на 48 В, позволяющим экономить больше топлива. В итоге можно рассчитывать на отдачу 254 л.с., в роли трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат».

Кузов Lynk & Co 09 вытянут в длину на 5042 мм при ширине 1977 мм и высоте 1780 мм. В основе кроссовера лежит архитектура SPA, которую «китаец» делит с небезызвестным Volvo XC90 и Nordcross 001.

На отечественный рынок «девятка» должна пожаловать в виде вышеупомянутой «единички» с двумя нулями. Для России предусмотрено минимум две комплектации, о чем ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».