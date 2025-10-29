Рассекречены планы Avatr и Deepal на российском рынке

Благодаря «поднебесным» брендам Avatr и Deepal, на отечественном рынке до конца следующего года должны появится гибридные городские кроссоверы, брутальный внедорожник и даже автомобиль-трансформер в роли своеобразной вишенки на торте.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», подробности стали известны в ходе партнерской конференции вышеупомянутых марок. До конца 2025-го в нашей стране планируют начать продажи среднеразмерного паркетника-гибрида Deepal S07 с ярким дизайном. Ближе к Новому году или в начале 2026-го к нам должен добраться подчеркнуто брутальный внедорожник G318 с аналогичным шильдиком, который успел засветиться в Екатеринбурге на выставке «Иннопром 2025».

Продажи необычного трансформера Deepal E07 стартуют на российском рынке ориентировочно во втором квартале 2026 года. Нажатие всего одной кнопки превращает «китайца» из кроссовера в пикап с открытой кабиной. В третьем квартале 2026-го нам достанется самый доступный паркетник марки с индексом S05, а финальной новинкой станет полноразмерный трехрядный S09.

В свою очередь, Avatr обещает открыть в России полноценные продажи электрического спортбэка 12, на который уже принимают заказы. А в конце 2025-го или начале 2026 года отечественным автолюбителям стоит ждать появления кроссовера Avatr 07.