Премьера гибридного Changan CS55 Plus прошла в Китае

«Поднебесный» автогигант Changan, хорошо известный в нашей стране, представил на родине бензоэлектрическую версию кроссовера CS55 Plus, получившую приписку PHEV. В России дореформенный SUV известен как Uni-S.

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», гибридный Changan CS55 Plus четвертого поколения приводит в движение силовая установка, построенная вокруг традиционного бензинового 1,5-литрового мотора, выдающего 98 л.с. Он трудится в тандеме с 215-сильным электрическим двигателем и бесступенчатой трансмиссией E-CVT.

Общий запас хода достигает 1220 км по китайской методике CLTC, на электротяге новинка способна проехать без подзарядки 125 км. При длине 4550 мм и ширине 1868 мм высота «пятьдесят пятого» с плюсом составляет 1675 мм, а расстояние между осями вытянуто на 2656 мм.

Остается сказать, что в пересчете на наши деньги Changan CS55 Plus с гибридной системой оценивается минимум в 1,27 млн рублей. Предусмотрен один-единственный вариант оснащения. Перспективы появления такого автомобиля на российском рынке пока туманны.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Китае стартовали продажи новой генерации кроссовера Changan CS55 Plus с бензиновым мотором.