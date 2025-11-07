Фургоны FIAT Ducato снова начали продавать в России

Как сообщает портал Quto.ru, на сегодняшний день FIAT Ducato доступен россиянам в разных версиях. Например, покупатели могут выбирать между полноразмерным фургоном или компактным. Пока к нам в основном завозят первые — с цельнометаллическим кузовом, и их охотно разбирают. Своих владельцев в России нашли уже более сотни таких автомобилей.

«Дукато» берут те, кто не желает иметь дела с отечественными аналогами, несмотря на разницу в стоимости. Та же «Газель NN» обойдется в 1,5 раза дешевле, однако любителей «итальянцев» это не останавливает, хотя в кармане надо иметь минимум 4 650 000 рублей. За доплату продавцы готовы сделать почти все, что угодно — грузовая модификация трансформируется в пассажирскую.

Продающиеся у нас экземпляры сошли с турецкого конвейера, они считаются довольно качественными. Под капотом по умолчанию установлен 2,2-литровый дизельный силовой агрегат, выдающий 140 л.с.

Напомним, FIAT входит в концерн Stellantis, который свернул продажи своих дочерних брендов на территории России, включая Peugeot, Citroёn и Opel, в 2022 году.