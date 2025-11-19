Поставки новых легковых автомобилей в Россию рухнули на 64%

С января по октябрь текущего года в нашу страну импортировали 290 тыс. новых легковых машин. По сравнению с десятью месяцами 2024-го импорт обрушился на ощутимые 64%.

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его мнению, доля импорта иномарок на отечественном рынке серьезно сократилась по трем причинам. В качестве первой эксперт называет сжавшийся на 20% рынок. Второй стали гигантские складские запасы «прошлогодних» автомобилей, а третья — наращивание объемов производства на российской территории.

Г-н Целиков обратил внимание, что за обозначенный период физические лица ввезли к нам около 36% иномарок, на которые распространялись льготы при уплате утилизационного сбора.

Поставки свежих машин из Поднебесной снизились до 210 тыс. штук или на 68%. Но, несмотря на просадку, Китай по-прежнему считается самым серьезным каналом импорта: через дружественную республику к нам приезжает 72,5% авто. В первую пятерку стран-экспортеров входят Киргизия, Южная Корея и Белоруссия с увеличивающимся потоком поставок, а также Казахстан.

