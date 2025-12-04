Новые легковые автомобили в России подорожали на 16%

В ноябре 2025-го средняя стоимость новых легковых машин на отечественном рынке достигла отметки 3,54 млн рублей. Если проводить параллель с аналогичным периодом прошлого года, в общем и целом прайс подрос на 16%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова. По его словам, во многом ценники легковушек в нашей стране зависят от того, сколько просят за автомобили хорошо известного бренда LADA. В конце осени 2024-го его присутствие на рынке ощущалось значительно сильнее, чем на сегодняшний день.

Сейчас на продукцию АВТОВАЗа приходится в районе 21%, но 12 месяцев назад цифры были выше, поэтому стоимость вазовских моделей двигала общую средневзвешенную ценовую планку вниз, пояснил г-н Удалов.

Кстати, средний ценник подержанных легковых машин тоже вырос за обозначенный период. За год они стали дороже на 13%, в среднем автомобили с пробегом теперь оценивают в 1,3 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как власти загоняют водителей в растопленный камин.