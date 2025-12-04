Dongfeng готовит к российской премьере новую версию кроссовера Huge

Среднеразмерный кроссовер Dongfeng Huge дебютировал в России совсем недавно — в августе нынешнего года. И тем не менее, производитель уже готовит для него новую версию, которая будет называться Black Style.

О том, что ассортимент комплектаций Dongfeng Huge в обозримом будущем расширится, сообщили наши коллеги из «Китайских автомобилей». Название новой версии недвусмысленно намекает на черные дизайнерские штрихи. И действительно: кроссовер получит дополнительный цвет кузова, который будет сочетаться с темными боковыми зеркалами, ручками дверей, крышей, накладками на переднем бампере и радиаторной решеткой.

Что касается цены, то, по данным инсайдеров, за Dongfeng Huge в исполнении Black Style попросят на 30 000 рублей больше. Сейчас, напомним, у модели две комплектации: Modern, оцененный в 2 990 000 целковых без учета скидок по спецпредложениям, и Executive за 3 140 000. К какой именно сумме нужно будет прибавить 30 тысяч, пока непонятно. Впрочем, не исключено, что Black Style станет не отдельной версией, а дизайн-пакетом, доступным в любом исполнении.

Никаких технических отличий, судя по всему, не предвидится. Dongfeng Huge для России оснащается 1,5-литровым турбомотором на 197 л.с. и 305 Нм. В паре с ним трудится семиступенчатый «робот» Getrag, привод — исключительно передний. Габариты автомобиля: 4720/1910/1702 мм при колесной базе в 2825 мм. Объем багажника — 770/2160 л, топливного бака — 52 л. Заявленный расход горючки в смешанном цикле — 7,7 л на 100 км.

Кстати говоря, портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с Dongfeng Huge вживую. О том, чем этот кроссовер может порадовать и огорчить своего владельца, мы подробно рассказали в обзоре, который опубликован здесь.

Добавим, что помимо Huge, Dongfeng минувшим летом также представил в нашей стране более компактный кроссовер Mage. Его мы тоже уже протестировали.