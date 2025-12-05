Рассекречены цены нового кроссовера «Москвич 5»

К отечественным дилерам потихоньку начали подвозить первые партии компактных кроссоверов «Москвич 5». Ожидается, что производитель запустит продажи свежей модели в ближайшее время. На начальном этапе за новинку попросят 2,05 млн рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», на сей раз в объектив папарацци угодили семь десятков кроссоверов «Москвич 5», которые привезли в один из нижегородских автосалонов. Судя по всему, SUV выследили на внутренней парковке.

Согласно предварительным данным, паркетник будут приводить в движение бензиновые силовые агрегаты, выдающие 136 и 174 л.с. Переключением передач предстоит заведовать бесступенчатой трансмиссии. Полный привод недоступен, придется довольствоваться передним.

Ценник уже рассекречен, хотя и не производителем. «Пятерку» должны предложить клиентам в базовом исполнении под названием «Стандарт» как минимум за 2,05 млн рублей при готовности заплатить наличными. В случае приобретения автомобиля в кредит и по программе трейд-ин паркетник обойдется в 1,95 млн «деревянных». При аналогичном раскладе за старшую версию «Комфорт» нужно будет выложить 2,12 и 1,99 млн соответственно.

«Москвич 5» построен на базе китайского JAC Sehol X6. Длина кузова «поднебесного» донора составляет 4505 мм при расстоянии между осями 2660 мм. Такие цифры косвенно подтверждают, что «пятерка» займет нишу между родственными «тройкой» и «восьмеркой».

