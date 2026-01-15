В России стартовали продажи кроссовера Evolute i-Space c полным приводом

Отечественный бренд Evolute запустил официальные продажи полноприводного i-Space. Теперь новинка доступна всем желающим, она успела доехать до официальных дилеров. Кроссовер оценивается минимум в 2 865 000 рублей. Гибрид можно приобрести с учетом господдержки, составляющей 35% от изначального ценника, но не более 925 000 «целковых».

Наличие системы 4х4 делает i-Space более приспособленным к нашим непростым дорожным и климатическим условиям. При пробуксовке к ведущей передней оси подключается задняя, и автомобиль получает бонус при езде по грязи, песку или заснеженной трассе.

Модификация с полным приводом может похвастать дополнительным электромотором, что повышает мощность силовой установки до 367 л.с. При этом обеспечивается 470 Нм тяги. На ускорение до «сотни» уходит 7,1 секунды. Суммарный запас хода составляет до 1000 км, средний расход топлива — 5,6 литра.

Для салона предусмотрена черная или светло-коричневая расцветка. Селектор выбора направления движения расположен на рулевой колонке, мультимедийный комплекс нового поколения получил 15,6-дюймовый тачскрин с встроенным отечественными онлайн-сервисами, имеется расширенный пакет зимних опций.

