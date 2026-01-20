Автопарк легковушек в России вырос на 4%

В 2025-м парк легковых автомобилей в нашей стране увеличился на 4,2% за год. Это вылилось в 47,5 млн «железных коней».

Такие цифры публикует «Автостат Инфо». По словам экспертов, вышеупомянутый сегмент вышел в плюс, несмотря на снижение регистраций на 15,8%. То есть россияне поставили на учет чуть больше 1,3 млн машин. На иномарки пришлось 69% или 32,55 млн штук.

Центральный федеральный округ (ЦФО) располагает самым большим региональным легковым парком. На его долю приходится 28,2% или свыше 13,3 млн штук. В то же время наибольшую динамику продемонстрировал Южный федеральный округ, отвоевавший 12,6%, а в аутсайдерах оказался Северо-Западный за счет 9,6%.

LADA осталась наиболее массовой маркой: в ее активе 12,6 млн машин. На них приходится 26,6% парка страны. Вторую строчку заняла Toyota за счет 4,1 млн экземпляров, японцы откусили 8,6%. А бренд Kia, идущий третьим — 5,7%, автомобилей этой марки в нашей стране насчитывается 2,72 млн.

Остается сказать, что максимально востребованными моделями отечественного автопарка считаются старая добрая вазовская «семерка», самая доступная модель АВТОВАЗа под названием Granta и всем известный внедорожник Niva Legend.