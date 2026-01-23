Минпромторг ужесточил условия льготного автокредитования в России

В 2026 году Минпромторг включил в программу льготного кредитования только автомобили отечественных брендов LADA, УАЗ и ГАЗ полной массой не более 3,5 тонны, а также их донастроенные модификации. Из игры выбыли Tenet, «Москвич», Solaris и Haval с традиционными моторами, поскольку выросла планка по локализации.

Согласно сообщению ведомства, на сегодняшний день критериям упомянутой программы соответствуют легковушки с ДВС не дороже 2 млн рублей, набирающие не менее 2500 баллов локализации, что прописано в постановлении правительства № 719 от 17 июля 2015 года.

В сегменте электрокаров с господдержкой по-прежнему можно приобрести любую понравившуюся модель марок Evolute или Voyah. В первом случае подразумеваются i-Jet, i-Joy, i-Van и i-Sky, а также i-Space, во втором покупателям доступен выбор между Dream, Free и Passion. Кроме того, под необходимые критерии подходят батарейные Eonyx, «Амберавто А5» и «Москвич 3е».

В федеральный бюджет на текущий год заложено порядка 20 млрд рублей на финансирование программы льготного автокредитования, а на льготный лизинг выделили 30 млрд.