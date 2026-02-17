Новым автомобилям LADA грозит падение продаж более чем на 15%

Как сообщает РИА «Новости», такое развитие событий предсказал глава Волжского автозавода Максим Соколов, сделав соответствующее заявление в кулуарах форума «Неделя российского бизнеса». Как пояснил топ-менеджер, тольяттинцы прошли январь 2026-го также или чуть хуже, чем в прошлом году, и февраль тоже идет по более низкой, консервативной траектории. Желаемого уровня реализации автогиганту пока не удается добиться при любом раскладе.
По мнению г-на Соколова, ситуация на отечественном рынке может измениться к лучшему только за счет кардинальных мер. Президент предприятия не стал уточнять, о чем именно идет речь, но отметил, что очередное снижение ключевой ставки не дало нужных результатов. В итоге АВТОВАЗ планирует предложить покупателям стимулирующие программы, способные подстегнуть спрос.
