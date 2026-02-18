В России на четверть упал спрос на новые дизельные легковушки

В минувшем году россияне приобрели 15,3 тыс. новых легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с показателями 2024-го продажи просели на 24%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на подсчеты АО «ППК», доля моделей, питающихся «соляркой», снизилась в нашей стране за год до 1,2% c прежних 1,3%.

Лидером в марочном рейтинге сумел стать китайский бренд Haval, пристроив 2641 машину. На вторую строчку сместился Great Wall с результатом 2594 штуки. Тройку лидеров замыкает Toyota, в случае которой своих владельцев нашли 1617 экземпляров. Также в первую пятерку удалось войти Foton и Sollers.

Если говорить о моделях, то титул бестселлера по-прежнему принадлежит пикапу GWM Poer за счет реализации 1938 единиц. Следом благодаря 1655 проданным авто идет рамный внедорожник Haval H5. А на третьем месте находится Foton Tunland, из дилерских шоурумов уехало 1294 таких мини-грузовичка.