Voyah рассекретила кроссовер Taishan Black Warrior

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», новинка получила полностью черный дизайн, за исключением красных тормозных суппортов.
Ключевой технической особенностью Taishan Black Warrior должен стать комплекс интеллектуального вождения с четверкой лидаров, разработанный «поднебесным» IT-гигантом Huawei. Еще в список оборудования включена трехкамерная пневматическая подвеска, «мультимедийкой» в салоне управляет операционная система HarmonyOS, также на борту предусмотрено 32 динамика.
За движение отвечает гибридная установка, куда входит наддувный мотор объемом 1,5 л с парой электродвигателей. Прилагается батарея на 63 кВт·ч, обеспечивающая запас хода на электротяге в 370 км. В комбинированном режиме SUV способен преодолеть 1400 км.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что новейший кроссовер Voyah Taishan презентовали в России.