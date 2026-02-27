Voyah рассекретила кроссовер Taishan Black Warrior

Китайская марка Voyah, официально представленная в нашей стране, обнародовала изображения полноразмерного флагманского кроссовера Taishan в исполнении Black Warrior. Продажи такого SUV должны стартовать в начале весны.

В 2026 году в России должна появиться как минимум обычная версия

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», новинка получила полностью черный дизайн, за исключением красных тормозных суппортов.

Ключевой технической особенностью Taishan Black Warrior должен стать комплекс интеллектуального вождения с четверкой лидаров, разработанный «поднебесным» IT-гигантом Huawei. Еще в список оборудования включена трехкамерная пневматическая подвеска, «мультимедийкой» в салоне управляет операционная система HarmonyOS, также на борту предусмотрено 32 динамика.

За движение отвечает гибридная установка, куда входит наддувный мотор объемом 1,5 л с парой электродвигателей. Прилагается батарея на 63 кВт·ч, обеспечивающая запас хода на электротяге в 370 км. В комбинированном режиме SUV способен преодолеть 1400 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что новейший кроссовер Voyah Taishan презентовали в России.