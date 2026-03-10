В России появился Tank 300 с более слабым двигателем

Новая версия Tank 300 получила двухлитровый бензиновый турбодвигатель, выдающий 218 л.с. С такой силовой установкой внедорожник 2026 модельного года обойдется минимум в 4 499 000 рублей.

Информация об этом появилась на официальном русскоязычном сайте бренда, однако сообщений о старте продаже новинки пока еще не было. Оказалось, что тяга у «трехсотого» осталась прежней, она составляет привычные 380 Нм. За переключение передач отвечает классическая 8-диапазоная автоматическая трансмиссия. Еще производители снабдили автомобиль полным приводом и раздаточной коробкой. В бак можно заливать 92-й бензин.

Похоже, что как минимум поначалу свежая модификация будет поставляться на отечественный рынок из Китая, хотя 220-сильная прежде успела прописаться на калининградском «Автоторе». Об оформлении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на слегка дефорсированный Tank 300 «поднебесного» разлива сообщил «Журнал Авто.ру».

Напомним, внедорожник последний раз обновлялся для России минувшей осенью. Тогда стала богаче базовая комплектация и улучшилось внутреннее убранство салона.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что удлиненный Tank 300 заметили на тестах в Китае.