Салон флагманского кроссовера Wey V9X официально рассекречен

В Сети появились официальные изображения внутреннего убранства кроссовера Wey V9X. Судя по всему, его салон можно считать одним из образцов свежего корпоративного стиля бренда.

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», «девятка» также является первым представителем марки, построенным на новой платформе материнского для Wey концерна Great Wall Motor.

Wey V9X «вооружили» гибридной силовой установкой. В ее состав включена 238-сильная наддувная бензиновая «четверка» объемом 2,0 л. Максимальная скорость ограничивается отметкой 210 км/ч. В режиме чистокровной «электрички» SUV способен проехать до четырех сотен километров. Всего за пять минут восполняется энергия для половины такого пробега.

Напомним, упомянутому кроссоверу отведена роль трехрядной флагманской модели. Ключевыми особенностями считаются вместительный салон, полуавтопилот и наличие на борту систем искусственного интеллекта.

Раннее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о других особенностях Wey V9X.