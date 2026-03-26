Changan назвал российские цены гибридного внедорожника Deepal G318

Deepal, напомним, это новый суббренд Changan. А G318 — наименование модели, отсылающее к названию самой знаменитой дороги Китая протяженностью 5476 км. И в этом усматривается определенная логика, ведь заявленные характеристики последовательного гибрида (ДВС тут играет роль генератора и никак не связан с колесами) и впрямь говорят о том, что этот автомобиль для долгих, даже очень долгих путешествий.

Так, совокупный пробег на полностью заряженной батарее и под горлышко залитом баке бензина у G318 составит более 1000 км. На чистой же электротяге новинка рынка способна пройти 184 км. И еще немного занимательных цифр: при езде на батарее расход горючки на сотню составляет... 0,9 литра на сотню! А когда запасы тока в «пауэрбанке» иссякнут и бензиновый мотор будет без устали молотить для зарядки аккумулятора, то расход АИ-92 составит, как уверяет производитель, 6,7 л/100 км.

«Триста восемнадцатый» обладает впечатляющей динамикой: с нуля до сотни он рвет за 6,3 секунды. Совокупная мощность двух электромоторов — 439 «лошадок», крутящий момент — 575 Нм (с учетом передачи тяги через редукторы передней и задней оси крутящий момент на колесах может доходить до 6200 Нм).

Deepal G318 может похвастать постоянным полным приводом (электроника автоматически распределяет крутящий момент между осями) с возможностью принудительной блокировки заднего дифференциала. Про оснащение автомобиля можно сказать только одно: даже в базовой комплектации есть абсолютно все, даже массажер водительского кресла.

И остается добавить, что Deepal G318 собирается на калининградском «Автоторе», а значит, при его покупке доступны государственные льготы и спецпрограммы. Если же брать авто за «живые» деньги, то в базовом исполнении в комплектации «Техно» гибрид обойдется в 5 650 000 рублей, а более напичканная версия «Эверест» встанет в 6 000 000 «деревянных». Но тем, кто определится с покупкой до 30 апреля, в дилерских центрах дадут безусловную скидку в 318 000 рублей.