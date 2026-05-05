Россияне начали охотнее брать автокредиты

С января по март объем автокредитов, выданных россиянам, вырос на 21,3%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. На сей раз наши соотечественники получили от банков 306,9 млрд рублей.

Их объем вырос в первом квартале 2026 года

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В первом квартале 2026 года больше всего займов на покупку машины получили жители Москвы, она лидирует среди прочих регионов с показателем 33,7 млрд рублей. На второй строчке благодаря 26,8 млрд расположилось Подмосковье, тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург за счет 18,5 млрд. Также в топ-5 включены Краснодарский край и Татарстан.

Наиболее ощутимую годовую динамику в стране по росту объемом автокредитования продемонстрировали две столицы и Московская область, выйдя в плюс на 41,7%, 37,4% и 26,3% соответственно. Следом идут Ростовская и Свердловская области.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, вопреки оживлению автокредитования за первые три месяца 2026-го, в целом спрос на займы такого типа считается низким. Причинами стали недавний рост утильсбора, высокие процентные ставки и увеличение стоимости легковушек. Кроме того, банки предпочитают лишний раз не рисковать.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что средний срок автокредита в России приблизился к шести годам.