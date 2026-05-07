Ввоз японских автомобилей, произведенных в Китае, набирает обороты и уже начинает влиять на расстановку сил на российском рынке. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин отмечает, что за последние четыре года бизнес так называемого «серого» импорта разросся сильнее, чем поставки по официальным каналам.

В беседе с «Российской газетой» глава РОАД рассказал, что сформировалась целая прослойка из частных лиц и компаний, занятых ввозом машин. Официальным дилерам работать в этой парадигме крайне сложно: они несут прямую ответственность за автомобиль, тогда как альтернативные каналы зачастую оформляют поставки на конечного покупателя. Это позволяет платить утилизационный сбор по льготной ставке в три тысячи рублей. И в основном такими путями к нам едут модели с двигателями объемом до 2 л и мощностью до 160 л.с.: Toyota Corolla и разные Mazda.

Цифры подтверждают взрывной рост этого сегмента. Если за весь 2025 год по «серым» схемам в страну попало 16 000 машин, то только за 1 квартал 2026-го показатель подскочил до 41 000. Подщеколдин называет это уже вполне серьезным объемом, который создает неравную конкуренцию тем, кто инвестирует миллиарды в локализацию производства в России. Бизнес вынужден вкладываться в заводы, а параллельный импорт позволяет другим участникам рынка идти более коротким путем, избегая этих затрат.

Эксперт подчеркивает, что сам выступает за доступные цены и хотел бы видеть на рынке автомобили стоимостью около 2 млн рублей вместо нынешних 3,5 млн. Однако, по его мнению, правила игры должны быть прозрачными и одинаковыми для всех без исключения. Нынешний всплеск популярности «японцев из Китая» держится исключительно на ностальгии по былой надежности брендов и на сформировавшемся круге потребителей, принципиально отказывающихся от китайских марок.

Тем не менее глава РОАД считает этот тренд временным явлением. Аномальный рост поставок базируется не на фундаментальных рыночных преимуществах, а на несовершенстве администрирования и разнице в условиях работы. Как только государство выровняет регулирование и перекроет существующие лазейки, позволяющие избегать полной фискальной нагрузки, этот канал иссякнет. Без ценового арбитража серьезной конкуренции локализованным автомобилям и официальным поставкам эти модели составить не смогут.