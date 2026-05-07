В беседе с «Российской газетой» глава РОАД рассказал, что сформировалась целая прослойка из частных лиц и компаний, занятых ввозом машин. Официальным дилерам работать в этой парадигме крайне сложно: они несут прямую ответственность за автомобиль, тогда как альтернативные каналы зачастую оформляют поставки на конечного покупателя. Это позволяет платить утилизационный сбор по льготной ставке в три тысячи рублей. И в основном такими путями к нам едут модели с двигателями объемом до 2 л и мощностью до 160 л.с.: Toyota Corolla и разные Mazda.
Цифры подтверждают взрывной рост этого сегмента. Если за весь 2025 год по «серым» схемам в страну попало 16 000 машин, то только за 1 квартал 2026-го показатель подскочил до 41 000. Подщеколдин называет это уже вполне серьезным объемом, который создает неравную конкуренцию тем, кто инвестирует миллиарды в локализацию производства в России. Бизнес вынужден вкладываться в заводы, а параллельный импорт позволяет другим участникам рынка идти более коротким путем, избегая этих затрат.
Эксперт подчеркивает, что сам выступает за доступные цены и хотел бы видеть на рынке автомобили стоимостью около 2 млн рублей вместо нынешних 3,5 млн. Однако, по его мнению, правила игры должны быть прозрачными и одинаковыми для всех без исключения. Нынешний всплеск популярности «японцев из Китая» держится исключительно на ностальгии по былой надежности брендов и на сформировавшемся круге потребителей, принципиально отказывающихся от китайских марок.
Тем не менее глава РОАД считает этот тренд временным явлением. Аномальный рост поставок базируется не на фундаментальных рыночных преимуществах, а на несовершенстве администрирования и разнице в условиях работы. Как только государство выровняет регулирование и перекроет существующие лазейки, позволяющие избегать полной фискальной нагрузки, этот канал иссякнет. Без ценового арбитража серьезной конкуренции локализованным автомобилям и официальным поставкам эти модели составить не смогут.