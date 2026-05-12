Авторынок России достиг 13-й строчки мирового рейтинга

В середине весны 2026 года российский авторынок сумел подняться на 13-ю строчку в мире. Это произошло благодаря существенному, а именно 15-процентному, росту продаж новых легковых машин в стране.

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, в то же время продолжилось падение двух крупнейших рынков планеты — китайского и американского. Однако сложившаяся ситуация не помешала им пребывать в топе на первой и второй позиции.

В частности, реализация легковушек в США упала до 1,38 млн, уйдя в минус на 6,7%. В случае Китая зафиксировано обрушение до 1,4 млн авто или на 21,6%. Еще отрицательная динамика коснулась Бразилии и Канады, просевших на 7,8% и 3,9%.

Тем временем автопродажи в Индии увеличились на 12,2%, Япония вышла в плюс на 9,1%, а Германия — на 2,7%. Максимальные темпы роста продемонстрировала Великобритания благодаря прибавке в 24%. Хорошие показатели отмечены в Италии, где спрос на машины стал больше на 11,6%.

