Evolute анонсировал российский запуск обновленного кроссовера i-Sky

Компания Evolute объявила о запуске обновленного кроссовера i-Sky, который в модельной линейке займет место между городским i-Joy и гибридным i-Space. Цены при этом представители бренда не раскрыли. Не назвали они и дату начала продаж.

Габаритная длина посвежевшего i-Sky составляет 4685 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1613 мм, колесная база — 2775 мм. Производитель отмечает, что по размерам модель превосходит большинство конкурентов в своем сегменте. Дебютант получил светодиодную оптику, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, скрытые дверные ручки с электроприводом и бесключевым доступом, вертикальные задние фонари и спойлер. Кузова проходят антикоррозийную обработку и катодную оцинковку.

Кроссовер оснащается электродвигателем мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 310 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 62 киловатт-часа с жидкостным охлаждением обеспечивает запас хода до 424 км. Время зарядки с 30 до 80% составляет 28 минут при использовании быстрой зарядной станции.

В салоне — отделка текстурированной экокожей. Автомобиль оборудован мультимедийной системой с дисплеем диагональю 14,6 дюйма и цифровой приборной панелью на 10,25 дюйма. Предусмотрена интеграция со смартфоном и беспроводная зарядка. В список оснащения также входят панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод двери багажного отделения, мультифункциональное рулевое колесо и центральная консоль с нишами для хранения. Водительское сиденье имеет электрорегулировку в шести направлениях, рулевая колонка настраивается по вылету и высоте. Боковые зеркала с обогревом складываются автоматически.

Для эксплуатации в холодное время года предусмотрен обогрев передних кресел, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя. Безопасность обеспечивают шесть подушек, система ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, помощники при экстренном торможении и начале движения на уклоне.