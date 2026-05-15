64% новых авто, проданных в РФ в 2026-м, пришлось на «прошлогодние» легковушки

Согласно итогам первых четырех месяцев текущего года, на «прошлогодние» машины пришлось 64% от общего объема новых легковых авто, проданных в нашей стране. Своих владельцев нашли 382,5 тыс. штук, но лишь 36% из них сошли с конвейера в 2026-м.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, больше половины новых легковых автомобилей, нашедших своих владельцев за указанный период, были собраны в прошлом году, речь идет о 56% экземпляров. В то же время еще 8% пристроенных «железных коней» покинули стены завода-изготовителя в 2024-м.

В общей сложности текущий расклад по продажам можно считать вполне адекватным, отметил г-н Целиков. Он считает, что в начале прошлого года ситуация со стоками была ощутимо хуже.

Напомним, российский авторынок вступил в 2026 год с тревожным сигналом. Запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов перестали сокращаться, зафиксировавшись в районе 400 тыс. штук, о чем ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».