В Нижнем Новгороде презентовали особую версию минивэна Sollers SP7

Sollers презентовал предсерийную четырехместную модификацию премиального минивэна SP7, на которую начнут принимать заказы с 1 июня 2026 года. Новинку показали общественности в Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Производители утверждают, что Sollers SP7 может похвастать комфортным салоном и высоким уровнем оснащения. Минивэн создавался как универсальное решение для бизнес-перевозок и VIP-трансфера. К особенностям люксового исполнения относят контурную RGB-подсветку салона, а также улучшенную шумо- и виброизоляцию. Сиденья обтянуты кожей, а потолок и боковые панели — замшей.

Для пассажиров предусмотрены кресла с оттоманкой для ног, электроприводом регулировки спинки, плюс многоступенчатый массаж, обогрев и встроенная вентиляция. LCD-монитор диагональю 43 дюйма вписан в межсалонную перегородку. К «мультимедийке» можно подключать внешние гаджеты, экран получил механизм подъема-опускания. Планшет на центральной консоли позволяет поддерживать связь с водителем и управлять окнами и дверями.

Диагональ дисплея цифровой «приборки» составляет 12,3 дюйма, как и основного тачскрина, имеется беспроводная зарядка для смартфона. Не будем забывать про трехзонный климат-контроль, партроники, обогрев руля и зеркал. В качестве внешних атрибутов выступают LED-оптика и литые 18-дюймовые колесные диски, а безопасность обеспечивает внушительный набор электронных ассистентов.

Под капотом установлен турбомотор объемом 2,0 л, выдающий 237 л.с. Агрегат, соответствующий экологическому стандарту Евро-6, работает в тандеме с 8-диапазонным «автоматом».

