На российский рынок вышел бензиновый Foton Tunland V9

В России запустили продажи обновленного полноразмерного пикапа Foton Tunland V9, оснащенного бензиновым турбомотором. Он доступен только в комплектации «Эмоушн» (Emotion), минимальная цена составляет 5 450 000 рублей.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», китайская «девятка» обзавелась 245-сильным бензиновым двигателем с «улиткой» объемом 2,0 л. Силовой агрегат обеспечивает крутящий момент в 380 «ньютонов», переключением передач заведует 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. В смешанном цикле расходуется 11,6 л на сотню километров пробега.

В список оснащения включены полдюжины «эйрбегов», а также богатый набор систем безопасности. Среди них присутствуют адаптивный «круиз» и камеры кругового обзора 360°, еще электроника предупреждает о риске лобового столкновения и сходе с полосы. Не будем забывать про полный привод и электрическую блокировку дифференциала заднего моста.

Габариты Tunland V9 — 5617x2090x1955 мм, а грузоподъёмность ограничивается 730 кг. Предусмотрены двухрядная кабина с панорамной крышей и просторная грузовая платформа. В салоне установлен двухзонный климат-контроль, сидения оборудованы обогревом и вентиляцией. Диагональ «приборки» достигает 12,3 дюйма, смартфон можно зарядить без проводов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Foton Tunland V9 с дизельным мотором.