Россиянам раскрыли оснащение новых автомобилей Volga

Возрожденный отечественный бренд Volga обнародовал комплектации новых автомобилей, в линейку которых поначалу войдут седан и два кроссовера, созданные на базе моделей Geely. Четырехдверка получит индекс C50, а паркетники — K40 и K50. В каждом случае предусмотрено по три варианта оснащения.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», изначально Volga C50 имеет четверку «эйрбегов», двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и «круиз». Сразу греются все сидения, форсунки стеклоомывателей и ветровое стекло. В средней версии теплым становится руль, добавялется пара подушек безопасности. Топ отличается передними креслами с вентиляцией, более продвинутой акустической системой и расширенным списком ассистентов водителя.

Среднеразмерный Volga K40 в «базе» может похвастать всего парой «эйрбегов» и климатической установкой, обслуживающей одну зону. В исполнениях подороже их становится две, интерьер атмосферно подсвечен, крыша становится панорамной. Не будем забывать про полный пакет подогревов, беспроводную зарядку для гаджетов, продвинутых электронных помощников и электропривод багажника.

Флагманский Volga K50 без всяких условий получает некоторых ассистентов, зимний пакет, полдюжины подушек безопасности и массажер, встроенный в кресло водителя, плюс трехзонная «климатика». Более дорогие комплектации порадуют проекционным дисплеем, адаптивной подвеской и шумоизолирующими стёклами, отделкой из замши и 12 динамиками «музыки».

Отметим, что C50 и K40 позволят приобрести в комплектациях «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Однако в случае K50 первая недоступна, остальные две совпадают по названию, а максимальной считается «Эксклюзив».

