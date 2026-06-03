Россиянам раскрыли цену флагманского кроссовера GAC S9

Полноразмерный кроссовер S9, созданный китайским концерном GAC, предназначен для ценителей комфорта и продвинутых технологий. Снаружи «китаец» должен привлечь покупателей лаконичным экстерьером, пропорциями и 21-дюмовыми колесными дисками. Ключевыми «фишками» стали гибридная система с парой электромоторов и полный привод. Полноценный старт продаж уже не за горами.

На гибридную новинку уже принимают предзаказы

Как сообщает «Российская газета», цена «девятки» появилась на официальном русскоязычном сайте бренда. В исполнении SX Premium паркетники, сошедшие с конвейера в 2026 году, оцениваются минимум в 6 499 000 рублей. Речь идет о прайсе с учетом скидок.

GAC S9 получил последовательную силовую установку: ДВС объемом 1,5 л играет роль генератора, за движение отвечают электрические двигатели, совместно выдающие 340 л.с. Разгон до «сотни» занимает 7,2 секунды, в смешанном цикле должно расходоваться 7,4 л на 100 км пробега.

На борту установлена тяговая батарея емкостью 44,5 кВт∙ч, благодаря которой кроссовер способен преодолеть на электротяге 208 км. Общий запас хода доходит до 1019 км.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» уже успел протестировать GAC S9 в Китае, расписав все плюсы и минусы кроссовера.