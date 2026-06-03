Флагманский кроссовер Volga К50 представили на ПМЭФ-2026

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялась «живая» премьера нового флагманского кроссовера Volga К50. Производители относят к его сильным сторонам стильный дизайн, инновации и функциональность. Производство налажено в Нижнем Новгороде, продажи должны стартовать 19 июня.

Отечественная новинка считается одной из самых просторных в классе

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», минимальный ценник «пятидесятого» составляет 4 199 000 рублей. SUV построен на высокотехнологичной архитектуре класса D, донором послужил китайский Geely Monjaro.

Под капотом установлен 238-сильный двухлитровый турбодвигатель, переключение передач доверили 8-диапазонной автоматической трансмиссии. Покупатели могут рассчитывать на полный привод и адаптивную подвеску, дающую бонус к плавности хода и управляемости, не говоря уж о возможности подстраиваться под меняющийся дорожный рельеф.

В базовой комплектации предусмотрен полный зимний пакет. В список оборудования включили дюжину динамиков аудиосистемы, передние кресла с встроенной вентиляцией и массажером, а также памятью настроек. Вишенка на торте — комплекс продвинутых электронных водительских ассистентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл цветовую гамму новых автомобилей Volga.