Флагманский кроссовер Volga К50 представили на ПМЭФ-2026

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», минимальный ценник «пятидесятого» составляет 4 199 000 рублей. SUV построен на высокотехнологичной архитектуре класса D, донором послужил китайский Geely Monjaro.
Под капотом установлен 238-сильный двухлитровый турбодвигатель, переключение передач доверили 8-диапазонной автоматической трансмиссии. Покупатели могут рассчитывать на полный привод и адаптивную подвеску, дающую бонус к плавности хода и управляемости, не говоря уж о возможности подстраиваться под меняющийся дорожный рельеф.
В базовой комплектации предусмотрен полный зимний пакет. В список оборудования включили дюжину динамиков аудиосистемы, передние кресла с встроенной вентиляцией и массажером, а также памятью настроек. Вишенка на торте — комплекс продвинутых электронных водительских ассистентов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл цветовую гамму новых автомобилей Volga.