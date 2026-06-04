Линейка гибридных автомобилей Exlantix войдет в портфель новой марки Esteo

Портфель новой премиальной отечественной марки Esteo пополнится автомобилями Exlantix — линейкой на новых источниках энергии (NEV). Речь идет о продвинутых электрокарах и гибридах, построенных на архитектуре с «умным» управлением.

Она перейдет к российскому бренду от китайского Exeed

Как говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию портала «АвтоВзгляд», переход Exlantix в руки Esteo отвечает стремлению бренда создать внутри автомобиля единое интеллектуального пространство, где сочетаются цифровизация, комфорт, безопасность и эргономика.

Титул флагмана Esteo Exlantix достался полноразмерному кроссоверу ET. Его приводит в движение система из ДВС объемом 1,5 л (он играет роль генератора) и пары электромоторов. Общая максимальная отдача достигает 469 л. с., что обеспечивает разгон до «сотни» за 4,8 секунды. Покупатели могут рассчитывать на адаптивную пневмоподвеску, систему непрерывного регулирования жесткости амортизаторов, а также интеллектуальный полный привод.

Гибридная технология Exlantix должна стабильно работать в широком диапазоне температур, включая экстремальные зимние условия в России. Необходимое состояние аккумулятора поддерживает автономная терморегуляция с двухконтурным тепловым насосом. На максимальной скорости удастся ехать даже в 30-градусный мороз при уровне заряда батареи ниже 10%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказал о новом российском автобренде Esteo.