Стало известно, сколько автомобилей намерена продать Volga в 2026 году

Возрожденный бренд Volga обозначил производственные ориентиры на текущий год, намереваясь занять заметную долю не только в розничных продажах, но и в корпоративном секторе. Завод уже работает в полную смену, а планы исчисляются десятками тысяч автомобилей.

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева в беседе с «Российской газетой» озвучила конкретные цифры. Производственный план на 2026 год составляет порядка 30 тысяч машин, причем полторы тысячи из них уже покинули сборочную линию. Г-жа Фадеева выразила уверенность, что заданный объем будет выполнен в срок.

Что касается непосредственно продаж, то здесь прогнозы несколько скромнее. В компании рассчитывают реализовать от 25 до 27 тысяч машин, закладывая в эти показатели формирование складских запасов у дилеров по всей стране.

Топ-менеджер пояснила, что специальных версий для таксопарков и корпоративных клиентов не готовится, однако стартовые комплектации изначально получили богатое оснащение и привлекательны с точки зрения стоимости владения и расхода топлива. Это, по ее словам, позволит бизнесу оценить экономическую выгоду от эксплуатации моделей.

Напомним, что старт продаж автомобилей Volga намечен на 19 июня. Седан C50 обойдется минимум в 2 899 000 рублей, кроссовер K40 — от 2 749 000 рублей, а за флагманский K50 придется заплатить от 4 199 000 рублей. Правда, эти цены, скорее всего, учитывают все возможные скидки по спецпредложениям.