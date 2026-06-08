Линейку Hongqi в России может пополнить рамный внедорожник G919

Бренд Hongqi выбрал окончательное название для гигантского рамного внедорожника, который вполне способен добраться до отечественного рынка. Если раньше автомобиль имел простенькую приписку Offroad, то сейчас обзавелся на родине индексом G919.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», продажи Hongqi G919 в Китае планируют открыть во второй половине 2026 года. В дальнейшем официальный выход модели на российский рынок зависит от уровня популярности мощных премиальных «проходимцев» среди наших соотечественников. По крайней мере, так представители марки утверждали еще во время Пекинского автосалона.

В случае G919 набор цифр не является случайным. Первая девятка символизирует отношению к рыночному сегменту, единица намекает на первоклассные ощущения для водителя, а затем обозначен уровень сервиса компании.

В базовом исполнении «проходимец» должен порадовать «всеядными» шинами, усиленным багажником на крыше, а также бамперами высокой прочности, куда вмонтированы проушин для буксировки. Еще в расчет стоит брать имитации межколесных блокировок и пневмоподвеску. Силовая установка с четверкой электромоторов выдает 843 л.с.