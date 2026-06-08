Линейку Hongqi в России может пополнить рамный внедорожник G919

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», продажи Hongqi G919 в Китае планируют открыть во второй половине 2026 года. В дальнейшем официальный выход модели на российский рынок зависит от уровня популярности мощных премиальных «проходимцев» среди наших соотечественников. По крайней мере, так представители марки утверждали еще во время Пекинского автосалона.
В случае G919 набор цифр не является случайным. Первая девятка символизирует отношению к рыночному сегменту, единица намекает на первоклассные ощущения для водителя, а затем обозначен уровень сервиса компании.
В базовом исполнении «проходимец» должен порадовать «всеядными» шинами, усиленным багажником на крыше, а также бамперами высокой прочности, куда вмонтированы проушин для буксировки. Еще в расчет стоит брать имитации межколесных блокировок и пневмоподвеску. Силовая установка с четверкой электромоторов выдает 843 л.с.