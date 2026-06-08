В России готовятся открыть прием предзаказов на кроссовер Esteo MX

Новый российский бренд Esteo, решивший торговать перелицованными автомобилями Exeed, уже скоро начнет принимать заказы на среднеразмерный кроссовер MX. Его планируют продавать в нашей стране в двух исполнениях: «Премиум» и «Флагман». Точные сроки начала полноценных продаж пока неизвестны.

Моторная гамма представлена единственным двухлитровым турбомотором, выдающим 197 л.с. Его подружили с 8-диапазонным «автоматом, в смешанном цикле расходуется 9,2 л бензина на сотню километров пробега. Прилагается полный привод с семью пресетами, дорожный просвет достигает 200 мм. Безопасность обеспечивает богатый набор интеллектуальных ассистентов водителя.

Младшая комплектация отличается от старшей диаметром колесных дисков (19 или 20 дюймов), а также «музыкой» (14 или 21 динамик) и дополнительными функциями, усиливающими комфорт. Снаружи кузов полностью оцинкован для защиты от ржавчины, в рамках адаптации к российским условиям емкость бачка омывателя увеличена до 7 л. Экстерьер может быть белым, черным или серым, «фишкой» считается ансамбль светотехники, включающий 472 независимых LED-элемента.

Премиальность салона должны подчеркнуть передние двойные боковые стекла, призванные отсечь внешние шумы. Передний ряд сидений оборудован расширенным набором электрорегулировок и встроенным многозонным массажером. Производители позаботились о раздельных цифровых зонах, внедрив отдельный пассажирский дисплей со своим Bluetooth-каналом. Физические кнопки позволяют управлять климат-контролем, имеется телематика.

Раннее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что кроссовер Esteo MX начали cобирать по полному циклу в Санкт-Петербурге.