Спрос на новые мотоциклы в России взлетел более чем на четверть

Перед наступлением лета россияне приобрели 9586 новых мотоциклов. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, продажи подскочили на 26%.

Такой статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». Согласно подсчетам экспертов, на три бренда пришлось около 35% всех проданных мотоциклов в стране. Список лидеров открывает Regulmoto благодаря 1472 пристроенным экземплярам. За счет 983 штук вторая строчка досталась Voge, а затем идет Motoland, у которого в активе оказалось 852 байка. Также в топ-5 ухитрились попасть Racer и Bajaj.

Motoland XF300 продолжает лидировать в сегменте, как и раньше. За обозначенный период владельцев нашли 748 мотоциклов. Следом пристроились Voge DS и Racer RC 300 — 389 и 225 штук, в конец списка попали Regulmoto Sport и Voge 300.

Отметим, что за первые пять месяцев 2026-го своих владельцев нашли 24 173 новых мотоциклов, что говорит о годовом росте спроса на отечественном рынке на 14%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о всемирном дне мотоциклиста в зеркале чисто российских проблем.