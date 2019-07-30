ГАЗ построил «умные» автобус и грузовик

Система ADAS состоит из камеры, лидаров (лазерных радаров), датчиков GPS и ГЛОНАСС. Электроника следит за тем, чтобы автомобиль не выехал за пределы своей полосы, «читает» дорожные знаки. Также может контролировать уровень усталости водителя, следить за «мертвыми» зонами, предупреждать об угрозе столкновения, а в случае реальной опасности и принудительно остановить автомобиль.

Подобные системы увеличивают безопасность и комфорт, потому ГАЗ планирует устанавливать их на автобусы всех типов, включая новый низкопольный микроавтобус для городских перевозок, а также на грузовую технику.

Напомним, что подобные разработки ведет и УАЗ. Ульяновцы хотят интегрировать систему ADAS в свой флагманский внедорожник «Патриот».