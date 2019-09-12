ГИБДД начнет «прессовать» водителей машин с иностранными номерами

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Максима Акимова поручила целому ряду ведомств — Минюсту, Минтрансу, МВД, ФСБ и таможенной службе разобраться с безнаказанностью нарушителей ПДД, передвигающихся на машинах с иностранными номерными знаками.

Как выясняется, несмотря на всю существующую сейчас нормативную базу и механизмы взаимодействия МВД с таможенной и пограничной службами, подавляющее число нарушений ПДД иностранцами остаются безнаказанными! Возможно, за его основу будет принят московский опыт, о котором пишет Коммерсант.

Согласно этой методике, ЦОДД столицы составляет списки самых злостных нарушителей-иностранцев, получивших наибольшее количество штрафов с камер автоматической фиксации. И передает их московской ГИБДД. Инспекторы последней потом останавливают автомобили, «засветившиеся» в этом списке и доставляют в отделения полиции для дальнейшего разбирательства.

Чаще всего среди иностранных машин-нарушителей попадаются авто с номерными знаками Украины, Армении и Молдавии. Реже встречаются грузинские, азербайджанские, латвийские, немецкие и болгарские номера.