С опытом работы: тест шин Goodyear EfficientGrip SUV для кроссоверов

Не зря же говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Пока одни производители кичатся разработкой новейших технологий, другие — новейшие технологии активно применяют. Причем уже не первый год. Яркий тому пример — покрышки Goodyear EfficientGrip SUV для кроссоверов и внедорожников.

Второй сезон заокеанские летние шины перемещают в пространстве спины тест-пилотов «АвтоВзгляда», и что же вы думаете? Резине хоть бы хны! Как, впрочем, и самим пилотам, а заодно и популярному немецкому кроссоверу, стоящему на службе редакции. А мы, поверьте, устраиваем «подопытным» ту еще взбучку. И не только полигонами, но и нещадными ходовыми тестами на дорогах общего пользования. Иными словами, в различных погодных и эксплуатационных условиях, а также на покрытиях разного типа, а то и вовсе без покрытия.