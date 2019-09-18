С опытом работы: тест шин Goodyear EfficientGrip SUV для кроссоверов

Шины Goodyear EfficientGrip SUV нашему брату хорошо известны. На прилавках автомагазинов они красуются не первый сезон. Красуются, но не залеживаются. Неужели покрышки настолько эффективны, что продолжают пользоваться популярностью даже несмотря на появление в сегменте более новых моделей конкурентов?
Не зря же говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Пока одни производители кичатся разработкой новейших технологий, другие — новейшие технологии активно применяют. Причем уже не первый год. Яркий тому пример — покрышки Goodyear EfficientGrip SUV для кроссоверов и внедорожников.
Второй сезон заокеанские летние шины перемещают в пространстве спины тест-пилотов «АвтоВзгляда», и что же вы думаете? Резине хоть бы хны! Как, впрочем, и самим пилотам, а заодно и популярному немецкому кроссоверу, стоящему на службе редакции. А мы, поверьте, устраиваем «подопытным» ту еще взбучку. И не только полигонами, но и нещадными ходовыми тестами на дорогах общего пользования. Иными словами, в различных погодных и эксплуатационных условиях, а также на покрытиях разного типа, а то и вовсе без покрытия.
Несмотря на типично легковой рисунок протектора, для лучшего зацепа шины с ненаправленной конструкцией имеют рифленую плечевую зону. Завидные свойства цепкости не в последнюю очередь обязаны уникальным ламелям в центральном блоке. Пока с водой борются объемные продольные канавки, тоненькие насечки обеспечивают мягкость сцепления с полотном.
На практике особенно это чувствуется, когда тормозишь на влажном покрытии или прибегаешь к резким маневрам рулем. Тяжелый автомобиль послушно, а главное — молниеносно реагирует на требования водителя, которому не придется после поездки обращаться за помощью к кардиологу. Безусловно, свою роль играет и особый резиновый состав шины.
Невероятно, но сорвать машину в занос — довольно сложно. Даже при большом желании. Собственно, как и заставить колеса буксовать почем зря. Впрочем, без ложки дегтя не обошлось. На высоких скоростях покрышки огрызаются шумностью — нет, акустический комфорт в салоне не нарушается, но гул мог бы быть и чуточку тише.
А как обстоят дела на бездорожье? Разумеется, Goodyear EfficientGrip SUV — не специализированная «зубастая» резина для покорения откровенного «офф-роуда», да и наш кроссовер — без рамы и блокировок. Поэтому экспериментировать с раскатанным месивом, огромными барханами и грязевыми ваннами мы не решились. Да и вам не рекомендуем.
А вот обычный проселок с ямами и рытвинами эти покрышки переваривают — только в путь! Причем довольно мягко, даже при агрессивном педалировании. Преодолевая сыпучий грунт, шины будто поглощают его. Конечно, не без проскальзывания, но поддается им и колея.
Главное — не забывать про клиренс авто, а еще главнее — не путать себя с гонщиками ралли-рейдов или хотя бы с водителями тракторов.