Китайцы показали обновленный клон Toyota Tundra

При этом до крупного пикапа Tundra, который японцы создавали для американского рынка, китаец не дотягивает. Его длина — 5341 мм, то есть почти как у Toyota Hilux. А вот внешность похожа на «Тундру».

В ходе обновления 136-сильный дизель отправили на пенсию. Вместо него покупателям предлагают 2,4-литровый мотор Mitsubishi мощностью 218 л. с. и 2,5-литровый наддувный дизель от Isuzu мощностью всего 129 л. с. И никаких V6 или V8, как у американских пикапов.

В базовой версии привод задний, а в старших комплектациях предлагают трансмиссию BorgWarner с жестко подключаемый передним мостом. В Китае базовый ZX Terralord стоит 103 800 юаней, то есть около 937 000 рублей.