В МВД рассказали, какими способами пользуются воры при угоне авто

Фото: nydailynews.com
Прежние способы угона автомобилей, когда было достаточно лишь проволочки, чтобы вскрыть машину, давно потеряли актуальность. Современные авто вооружены хитроумными защитными системами. Последние, правда, тоже не без изъянов, иначе воровство транспорта кануло бы Лету. Полицейские рассказали о наиболее распространенных способах хищения «легковушек».

Чаще всего автоворы в своем черном деле пользуются специальными приспособлениями, именуемыми на сленге «длинной рукой» или «удочкой». Ими действуют в тандеме с электронными сканерами, умеющими отключать «сигналки», сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Второй по популярности (странно, что не первый) метод — вскрытие автомобиля механическим способом. Судя по всему, речь идет о банальном разбитии стекла. А вот третий способ — более изощренный, и подходит только для тех машин, что выставлены на продажу.

Так, преступники, назвавшись покупателями, выведывают всю информацию о противоугонных системах авто, а после, уже при осмотре, незаметно меняют оригинальный ключ на подделку или же просто его воруют. Кроме того, злоумышленники могут воспользоваться услугами эвакуатора и средь бела дня увезти машину, предъявив работникам службы поддельные документы.

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», угонщиков сейчас перестали интересовать «бюджетники» и премиум-класс. Они переключили внимание на автомобили среднего ценового сегмента, в частности на Hyundai Tucson, Toyota Camry и KIA Sportage.

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20 декабря 2019
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