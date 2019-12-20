В МВД рассказали, какими способами пользуются воры при угоне авто

Чаще всего автоворы в своем черном деле пользуются специальными приспособлениями, именуемыми на сленге «длинной рукой» или «удочкой». Ими действуют в тандеме с электронными сканерами, умеющими отключать «сигналки», сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Второй по популярности (странно, что не первый) метод — вскрытие автомобиля механическим способом. Судя по всему, речь идет о банальном разбитии стекла. А вот третий способ — более изощренный, и подходит только для тех машин, что выставлены на продажу.

Так, преступники, назвавшись покупателями, выведывают всю информацию о противоугонных системах авто, а после, уже при осмотре, незаметно меняют оригинальный ключ на подделку или же просто его воруют. Кроме того, злоумышленники могут воспользоваться услугами эвакуатора и средь бела дня увезти машину, предъявив работникам службы поддельные документы.

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», угонщиков сейчас перестали интересовать «бюджетники» и премиум-класс. Они переключили внимание на автомобили среднего ценового сегмента, в частности на Hyundai Tucson, Toyota Camry и KIA Sportage.