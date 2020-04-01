3 опции из будущего, которые обязаны быть в автомобилях уже сегодня

Автопроизводители давно оценили все тенденции, и уже создают все более комфортабельные, просторные, высокотехнологичные машины, цена которых, порой, равноценна стоимости большой квартиры. В них есть все, что необходимо водителю — от систем помощи и автономного вождения, до технологий, повышающих комфорт пассажиров.
Однако стремиться к совершенству можно бесконечно. Некоторые из существующих опций можно улучшить, расширив их функционал. Другие — автостроители просто обязаны реализовать в самое ближайшее время.
Смартфоны плотно и надолго ворвались в нашу жизнь. С их помощью мы управляем «умным домом», решаем повседневные задачи, работаем, коммуницируем с друзьями и внешним миром, и уже сегодня при помощи телематических систем можем управлять функциями автомобиля.
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ НА РАССТОЯНИИ
Современная телематика позволяет автовладельцу, не выходя из квартиры, оценить уровень оставшегося топлива в баке, закрыть или открыть двери и окна, запустить двигатель и установить нужную температуру в климатической установке, отследить маршруты следования, состояние шин и, при необходимости, заблокировать двигатель без возможности завести его с ключа.
Что ж, осталось только наделить наши смартфоны функцией автоматической парковки автомобиля. При наличии в современных машинах обилия датчиков, сделать это не сложно. Например, BMW и Tesla уже давно выезжают с паркинга, будучи управляемые брелоками и смартфоном.
И мы уверены, что скоро эти функции станут такими же обыденными, как подогрев и автоматическое складывание боковых зеркал заднего вида. И, гладишь, какой-нибудь Renault Logan четвертого поколения, который уже сегодня наделен системой автозапуска, сможет сам подкатить с парковки к подъезду по дистанционной команде.
КРУГОВОРОТ КОЛЕС
Управляемые колеса обеих осей (не путать с полным приводом) — еще одно перспективное направление развития технологий транспортных средств.
Парковок в городах становится все меньше, и они будут только теснее. Если вы были в Италии или Франции, то наверняка видели, как местные автомобилисты расталкивают соседние машины бамперами, чтобы припарковать свой авто. Но насколько бы упростилась такая парковка, если бы колеса машин могли выворачиваться и работать под углом 90 градусов. Подъехал к месту парковки, нажал кнопку, колеса встали перпендикулярно проезжей части, а электроника сама, корректируя процесс заезда, паркует вас на свободное местечко.
МОБИЛЬНАЯ КУХНЯ
Ну и главный мировой тренд — потребление кофе. Его варят и пьют везде и всюду. Мало-мальские ларьки наперебой предлагают кофеманам капучино, латте и эспрессо. Поэтому появление кофеварки в автомобилях хотя бы премиального сегмента, выглядит весьма логичным. Согласитесь, было бы удобно проснуться утром, запустить со смартфона двигатель в машине, заставить подкатить ее к подъезду и выпить в дороге ароматный напиток, приготовленный портативной кофеваркой. Мечта, которая обязательно обернется реальностью.
Вы ведь не задумывались раньше о том, что каждому человеку присвоят индивидуальный QR-код? А зря… Совсем скоро без него на проезжую часть уже не выкатиться: подробнее — здесь.