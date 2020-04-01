3 опции из будущего, которые обязаны быть в автомобилях уже сегодня

Автопроизводители давно оценили все тенденции, и уже создают все более комфортабельные, просторные, высокотехнологичные машины, цена которых, порой, равноценна стоимости большой квартиры. В них есть все, что необходимо водителю — от систем помощи и автономного вождения, до технологий, повышающих комфорт пассажиров.

Однако стремиться к совершенству можно бесконечно. Некоторые из существующих опций можно улучшить, расширив их функционал. Другие — автостроители просто обязаны реализовать в самое ближайшее время.

Смартфоны плотно и надолго ворвались в нашу жизнь. С их помощью мы управляем «умным домом», решаем повседневные задачи, работаем, коммуницируем с друзьями и внешним миром, и уже сегодня при помощи телематических систем можем управлять функциями автомобиля.