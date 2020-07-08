Toyota изобрела автомобиль, умеющий ездить боком

В базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) появился патент на систему необычных «поворотников», оформленный компанией Toyota. Его обнаружил один из пользователей форума CybertruckTalk.
В документе описываются повторители поворотов, предупреждающие других о том, что автомобиль собирается двигаться боком, например, при параллельной парковке. Для этого поделенные на четыре секции левый и правый динамические фонари будут мигать оба по направлению движения.
Кроме того, во время такого хода предусмотрена подсветка колесных арок, повторители по бокам машины и звуковое предупреждение. Кстати, изобретатели показали принцип работы колес, умеющих поворачиваться на 180 градусов. У каждого имеется свой собственный мотор-редуктор, спрятанный внутри кузова.
Увы, но сроки появления автомобиля с такими возможностями неизвестны. Не исключено, что он вообще никогда не будет воплощен в серии. А необычная обновка так и останется всего лишь любопытной идеей.