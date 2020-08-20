Фотошпионы заметили особый Porsche Taycan

По фото видно, что дизайн передней части Cross Turismo полностью повторяет седан, который уже приехал в Россию. Ну а в профиль новинка напоминает не кроссовер, а скорее — удлиненный хетчбэк. Очень вероятно, что силовой агрегат новинка разделит с четырехдверной модификацией Taycan. То есть электромобиль будет развивать от 530 до 761 л. с.

Дебют Porsche Taycan Cross Turismo должен состояться до конца этого года. Не исключаем, что машина приедет и в Россию. Напомним, что цена на седан Porsche Taycan начинается от 7 360 000 рублей.