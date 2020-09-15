АВТОВАЗ будет экономить по 96 рублей на каждой LADA Vesta

Фото производителя.
Российский автогигант внедрит на LADA Vesta более дешевые колесные ступицы. Как удалось разузнать порталу «АвтоВзгляд», теперь детали будут делать из стали сортом пониже.

Ступица из нового материала обходится производителю на 24 рубля дешевле прежней. Соответственно, с каждого автомобиля набегает 96 рублей экономии, что при пересчете на годовой объем выпуска превышает 10 000 000. Опытная партия изделий прошла серию испытаний, которые подтвердили, что ресурс и качество деталей соответствуют запросам. Все работы заняли около полугода, и с сентября такие ступицы уже ставятся на автомобили семейства LADA Vesta.

Более дешевый металл также планируют использовать при изготовлении ступиц для платформы B0: на ней построены не только LADA Largus и LADA XRAY, но и модели Renault — Logan и Sandero, которые также выпускает АВТОВАЗ.

До этого автогигант провел большую модернизацию линии сварки, где делают кузова пятидверных внедорожников LADA 4x4. В первую очередь, реформа производства увеличила автоматизацию процессов, поскольку на линии появились сразу шесть сварочных роботов — они заменили людей, что «варили» машины вручную. Это значит, что качество пятидверных LADA 4x4 стало более высоким.

производители, производство, автозаводы, бюджетные авто
15 сентября 2020
177