АВТОВАЗ будет экономить по 96 рублей на каждой LADA Vesta

Ступица из нового материала обходится производителю на 24 рубля дешевле прежней. Соответственно, с каждого автомобиля набегает 96 рублей экономии, что при пересчете на годовой объем выпуска превышает 10 000 000. Опытная партия изделий прошла серию испытаний, которые подтвердили, что ресурс и качество деталей соответствуют запросам. Все работы заняли около полугода, и с сентября такие ступицы уже ставятся на автомобили семейства LADA Vesta.

Более дешевый металл также планируют использовать при изготовлении ступиц для платформы B0: на ней построены не только LADA Largus и LADA XRAY, но и модели Renault — Logan и Sandero, которые также выпускает АВТОВАЗ.

До этого автогигант провел большую модернизацию линии сварки, где делают кузова пятидверных внедорожников LADA 4x4. В первую очередь, реформа производства увеличила автоматизацию процессов, поскольку на линии появились сразу шесть сварочных роботов — они заменили людей, что «варили» машины вручную. Это значит, что качество пятидверных LADA 4x4 стало более высоким.