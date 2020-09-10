В России начинаются продажи дешевого электромобиля из Казахстана

Батарейный JAC должен стать самым доступным электромобилем на рынке. Правда, в этом титуле скрыт подвох, ведь официально в России продаются только очень дорогие машины на электротяге. Скажем, Jaguar I-Pace предлагается за 5 946 000 рублей!. На его фоне iEV7S, конечно, покажется ультрадешевым.

В России JAC iEV7S будет представлен в единственной комплектации Luxury, а цена будет объявлена на презентации, которая состоится 22 сентября.

Скажем, в Казахстане, откуда и будут приходить хетчбэки, модель стоит 13 500 000 тенге (по актуальному курсу это сразу 2 360 000 рублей). Правда, в родном Китае электромобили отдают вдвое дешевле, но это уже другая история.