В России начинаются продажи дешевого электромобиля из Казахстана

Батарейный JAC должен стать самым доступным электромобилем на рынке. Правда, в этом титуле скрыт подвох, ведь официально в России продаются только очень дорогие машины на электротяге. Скажем, Jaguar I-Pace предлагается за 5 946 000 рублей!. На его фоне iEV7S, конечно, покажется ультрадешевым.
В России JAC iEV7S будет представлен в единственной комплектации Luxury, а цена будет объявлена на презентации, которая состоится 22 сентября.
Скажем, в Казахстане, откуда и будут приходить хетчбэки, модель стоит 13 500 000 тенге (по актуальному курсу это сразу 2 360 000 рублей). Правда, в родном Китае электромобили отдают вдвое дешевле, но это уже другая история.
«Ай-и-ви-севен-эс» (так правильно читать название модели) — это кросс-хетч гольф-класса длиной 4 135 мм. Ему полагается обвес из неокрашеного пластика, хотя дорожный просвет — всего 130 мм.
До «сотни» машина ускоряется за 11 секунд, но максимальная скорость ограничена отметкой 130 км/ч. На одной зарядке «китаец» должен проезжать 280 километров. Электродвигатель пиковой мощностью 115 л. с. разгоняет пятидверку до 50 км/ч за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 130 км/ч. Другие подробности будут раскрыты позже.