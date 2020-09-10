В России начинаются продажи дешевого электромобиля из Казахстана

Фото производителя.
Портал «АвтоВзгляд» первым рассказал, что китайскаяя компания JAC провела обязательную сертификацию электрического хетчбэка iEV7S. Теперь мы получили официальное подтверждение этой информации.

Батарейный JAC должен стать самым доступным электромобилем на рынке. Правда, в этом титуле скрыт подвох, ведь официально в России продаются только очень дорогие машины на электротяге. Скажем, Jaguar I-Pace предлагается за 5 946 000 рублей!. На его фоне iEV7S, конечно, покажется ультрадешевым.

В России JAC iEV7S будет представлен в единственной комплектации Luxury, а цена будет объявлена на презентации, которая состоится 22 сентября.

Скажем, в Казахстане, откуда и будут приходить хетчбэки, модель стоит 13 500 000 тенге (по актуальному курсу это сразу 2 360 000 рублей). Правда, в родном Китае электромобили отдают вдвое дешевле, но это уже другая история.

Фото производителя.

«Ай-и-ви-севен-эс» (так правильно читать название модели) — это кросс-хетч гольф-класса длиной 4 135 мм. Ему полагается обвес из неокрашеного пластика, хотя дорожный просвет — всего 130 мм.

До «сотни» машина ускоряется за 11 секунд, но максимальная скорость ограничена отметкой 130 км/ч. На одной зарядке «китаец» должен проезжать 280 километров. Электродвигатель пиковой мощностью 115 л. с. разгоняет пятидверку до 50 км/ч за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 130 км/ч. Другие подробности будут раскрыты позже.

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10 сентября 2020
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