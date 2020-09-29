Jaguar Land Rover будет делать роскошные интерьеры из пластиковых отходов

В моделях Jaguar и Land Rover следующего поколения напольные коврики и отделка салона будут выполнены из волокна ECONYL: его делают из промышленного пластика, обрезков тканей, а также из рекультивированных рыболовных сетей. К слову, нейлон ECONYL, созданный компанией Aquafil, уже используется люксовыми брендами, выпускающими часы и одежду.

За один год Aquafil перерабатывает до 40 000 тонн отходов, которые компания собирает по всему миру. Каждые 10 000 тонн сырья ECONYL экономят 70 000 баррелей сырой нефти! Технически процесс переработки происхождит так: мусор тщательно сортируется, обрабатывается, а на химическом заводе из отходов получают исходное сырье — из него и получается нить ECONYL.

Полученный полимер имеет те же характеристики, что материал из ископаемого сырья, поэтому из волокна можно делать ковры и текстиль для отделки салона. Этот материал будет использоваться, в том числе, в ковриках для будущих моделей Jaguar и Land Rover. Интересно, как к этому отнесутся покупатели дорогих британских машин?